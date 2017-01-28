Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проведет тематическую «горячую линию» по теме интернет-торговли. Северяне смогут на протяжении двух недель, с 6 по 20 февраля, задавать разнообразные вопросы по дистанционной покупке-продаже специалистам ведомства. Принимать звонки будут с 9.30 до 16.00.



Телефон отдела защиты прав потребителей, куда могут обращаться мурманчане и жители Кольского района - (8152) 47-20-67.