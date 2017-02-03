Архангельская транспортная прокуратура сообщила, что это штраф за задержку 11 рейсов в октябре ноябре 2016 года. Задержки составляли от одного до почти восьми часов.

Ранее авиакомпания уже получала два аналогичных штрафа на общую сумму 200 тысяч рублей. В "Нордавиа" задержки объясняет в том числе плохой погодой и неподготовленностью аэропортов. Были ли среди рейсов, за которые авиакомпания была оштрафована, мурманские, не уточняется. Но часто летающие жители нашей области наверняка сталкивались с этой проблемой. Особенно она обострилась этой зимой, когда рейсы задерживались регулярно, а аэропорт несколько раз был закрыт.