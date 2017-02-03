Социальные дома на улицах Декабристов и Генералова сданы в эксплуатацию. Ключи от новых квартир начнут выдавать мурманчанам к концу марта. Об этом заявил сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов во время проверки социальных малоэтажек, в котором приняли участие депутат Госдумы Алексей Веллер и активисты регионального отделения Народного фронта.

Представители компании-застройщика показали гостям жилые и технические помещения, рассказали о новаторских решениях, которые применили на этом объекте. К примеру, мурманчане, которые получили жилье в похожих трехэтажных домах на проспекте Героев-североморцев, были недовольны гипсокартонными межкомнатными перегородками. В новых квартирах на улицах Декабристов и Генералова перегородки сделали из газобетонных блоков. Также тут изменилась вентиляционная система – у нее лучше тяга.

- Качество строительства здесь очень высокое, - отметил Алексей Веллер. – Конечно, жаль, что срок сдачи этих домов затянулся, но, к сожалению, в такой непростой сфере как строительство, такое случается. Самое главное, что работа завершена, и результат ее вполне достойный.