Атомный ледокол "Ямал" после ремонта вышел в рейс из порта Мурманск в направлении Карского моря.

До конца июня судно будет работать на акватории Северного морского пути с судами, обслуживающими компании "Ямал СПГ", "Газпром нефть", а также обеспечивать ледокольную проводку судов "Арктической горной компании.

Ремонт судна продлился с октября 2016 по январь 2017 года. Произведен большой объем работы - ремонт главной турбины №2, а также другого паротурбинного оборудования, ремонт двух бортовых гребных устройств.

28 октября 2017 года атомный ледокол "Ямал" отметит 25-ю годовщину со дня поднятия государственного флага. Осенью ледокол отправится на плановый ремонт с перезарядкой ядерного топлива. Срок эксплуатации "Ямала" решено продлить до 2023 года.