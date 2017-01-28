Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8 до 20 часов 02 февраля



Первомайский округ:

– пр. Кирова, от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата – четная сторона;

– ул. Марата – четная сторона.



Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от ул. Радищева до дома №44 – четная сторона;

– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева.



Ленинский округ:

– площадь Нахимова;

– ул. Кирпичная.