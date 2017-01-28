Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8 до 20 часов 02 февраля

Первомайский округ:
– пр. Кирова,  от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата – четная сторона;
– ул. Марата – четная сторона.

Октябрьский округ:
– ул. Книповича,  от ул. Радищева до дома №44 – четная сторона;
– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева.

Ленинский округ:
– площадь Нахимова;
– ул. Кирпичная.