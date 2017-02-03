Федеральное агентство связи (Россвязь) сообщило, что к 1 февраля 2017 года число успешно перенесённых номеров в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло 5 миллионов.

Как отмечает глава Россвязи Олег Духовницкий, по итогам трёх лет предоставления услуги можно уверенно заявить, что она востребована населением. По данным ФГУП ЦНИИС (оператор базы данных перенесённых номеров), в течение 2016 года каждый месяц в среднем переносилось около 200 тыс. номеров.

Лидерами по количеству людей, воспользовавшихся услугой переноса номера, являются Москва и Московская область (26,11% от общего количества), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,64%), Свердловская область (4,48%), Самарская область (4,70%), Республика Татарстан (3,43%) и Нижегородская область (3,37%).

Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что благодаря росту популярности услуги среди населения, начиная с 3-го квартала 2015 года, ФГУП ЦНИИС вышел на самоокупаемость. Средства, поступающие от операторов связи, позволяют окупать прямые затраты на содержание базы данных перенесённых абонентских номеров и перечислять средства в резерв.

По информации life.ru