При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений Правил дорожного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД.

32 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей. Кроме того, выявлено 13 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 92 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

По информации УГИБДД России по Мурманской области