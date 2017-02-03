Напомним, в 2015 году на реконструкцию областного Храма Мельпомены был подписан контракт на 500 миллионов, 60 из которых выплатили подрядчику. При этом работы было выполнено лишь на 11 миллионов, после чего стройка встала.

По контракту в семнадцатом году объект должен быть введен в эксплуатацию. Давно там не бывали? Что там сделано за полтора года? ... Дальше-то перспективы какие? - прокомментировал ситуацию с драмтеатром на сегодняшней пресс-конференции депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Интересно, куда смотрит профильный комитет областной Думы? Кстати, его председателем является Лариса Круглова, которая, видимо, предпочитает следить за исполнением чужих, а не собственных профессиональных обязанностей.