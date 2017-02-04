К проекту «Городская карта поддержки» подключились семь новых участников. Таким образом, партнерами социальной программы стали уже более 170 предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, а также кинотеатры, аптеки и медицинские учреждения.

– Этот проект является ярким примером конструктивного взаимодействия власти и социально ответственного бизнеса, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Картой пользуются уже около 25 тысяч горожан, это говорит о том, что она востребована жителями заполярной столицы. А значит, и спектр предоставляемых услуг должен расширяться.

Напомним, программа «Городская карта поддержки» действует в областном центре с 2011 года. Благодаря ей нуждающиеся мурманчане могут пользоваться различными услугами и покупать товары по сниженным ценам. Карта позволяет получить скидки от 5 до 20 процентов на продукты питания, лекарства, бытовые услуги и так далее.

Одним из партнеров программы стала стоматологическая клиника «Дента».

– Это значимо и актуально и для нас, и для жителей города, – отметила генеральный директор ОАО «Дента» Татьяна Елпанова. – Нашему предприятию уже более 30 лет, мы тоже продумывали свою социальную направленность. В частности, предоставляли скидки на ортопедические услуги. Вступив в проект, мы существенно расширим этот перечень, теперь у нас будут скидки также на терапевтическое и хирургическое лечение. Это важно, ведь среди наших пациентов много пенсионеров.

– Мы уже около трех лет отпускаем держателям карт социальной поддержки товары и медикаменты по льготным ценам, – сказал генеральный директор компании «ЕвроФарма» Александр Кисс. – Теперь мы стали официальными участниками этой городской программы. Мы понимаем, что время сейчас непростое, многим пожилым людям живется сложно, им надо помогать. Лекарства нужны всем: кому-то для лечения, другим для поддержки здоровья. Поэтому мы предоставляем скидки на многие из них.

К слову, с 1 февраля существенно расширен и перечень льготных категорий граждан, имеющих право на получение карты. Это позволило подключить к программе еще около 15 тысяч мурманчан. Более подробную информацию читайте на страницах «Вечернего Мурманска» в номере за 7 февраля.

Юлия РОМАНОВА.

Фото Константина БРАЙЦЕВА.