Руководитель информационного Интернет-агентства «Северпост» Дмитрий Высоцкий получает зарплату из бюджета.

Как стало известно, Высоцкий получает деньги в Мурманской областной Думе как штатный помощник одного из депутатов фракции ЛДПР.

Ранее Высоцкий несколько раз участвовал в выборах от разных партий - «Единой России», КПРФ, «Яблоко». Пытался сотрудничать с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), но проиграл все выборы, в которых принимал участие.

Высоцкий называет себя «независимым журналистом» и известен публикацией многочисленных недостоверных фактов, за которые он неоднократно отвечал в суде.

На прошлой неделе депутат Госдумы Алексей Веллер на пресс-конференции назвал агентство Дмитрия Высоцкого «Главным агентством фейков» - ГАФ.

Теперь «независимый журналист» примкнул к ЛДПР и получает немалые деньги из бюджета. Правда, на работе в областной Думе Высоцкого никто из опрошенных «Вечеркой» сотрудников не видел.